Валерий Газзаев: «2016 год – просто провал российского футбола»

Валерий Газзаев подвел итоги уходящего года. Специалист поделился мнением о прошедшем чемпионате Европы и выступлении сборной России.

«Выступление нашей сборной было не просто неудачным. На нее было неприятно смотреть! И в итоге 23-е место из 24 команд. Эти результаты не случайны. В 2010 году мы получили право проводить ЧМ-2018. И в тот же год наша сборная не попадает на чемпионат мира, обладая сильнейшим составом за всю историю российского футбола. Костяк сборной — из «Зенита» и ЦСКА, которые выиграли Лигу Европы. Средний возраст – где-то 27-28 лет, самый футбольный сок. А дальше пошло-поехало. 2012 – вылет из группы на Евро, чемпионат мира 2014 вообще вспоминать не хочется. С 2010 года по сегодняшний день худшее время российского футбола за всю историю. И в конце концов 2016 год – просто провал. Можно говорить, что это потолок? Наверное, да — раз заняли такое место, раз ни один игрок не востребован ни в одном даже среднем западном клубе,» — рассказал Газзаев.

Напоминаем, что сборная России на чемпионате Европы 2016 не вышла из группы, набрав 1 очко в 3 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Комсомольская правда