Валентен Эйссерик: «Балотелли ведет себя так, будто не хочет иметь с нами ничего общего»

Полузащитник «Ниццы» Валентен Эйссерик в субботу обвинил итальянца в нежелании работать на команду и склонности ныть, когда дела складываются не в его пользу. В воскресенье футболист вновь выступил с заявлением на тему итальянца.

«Мне жаль, но я был честен и сказал правду. Обидно, что он ходит с опущенной головой – это видно каждый день на тренировках.

Балотелли – потрясающий футболист. Но, похоже, он не хочет иметь с нами ничего общего. Это разочаровывает. В последней игре его помощь была бы очень кстати.

Наш тренер требует от игроков невероятной самоотдачи. Он никому не позволит жать на тормоза, и вы это видите на примере Балотелли», – заявил Эйссерик.

В последних 5 матчах Балотелли отличился лишь раз. Марио не был заявлен на воскресную игру с «Ренном» (2:2). Официальная причина – грипп.

Валентен Эйссерик спас «Ниццу» от поражения голом на 81-й минуте.

Лидировавшая первую половину сезона «Ницца» опустилась на третье место чемпионата Франции, ее отставание от «Монако» достигло 5 очков.