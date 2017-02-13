Валентен Эйссерик: «Балотелли ведет себя так, будто не хочет иметь с нами ничего общего»

«Мне жаль, но я был честен и сказал правду. Обидно, что он ходит с опущенной головой – это видно каждый день на тренировках.
Балотелли – потрясающий футболист. Но, похоже, он не хочет иметь с нами ничего общего. Это разочаровывает. В последней игре его помощь была бы очень кстати.
Наш тренер требует от игроков невероятной самоотдачи. Он никому не позволит жать на тормоза, и вы это видите на примере Балотелли», – заявил Эйссерик.
В последних 5 матчах Балотелли отличился лишь раз. Марио не был заявлен на воскресную игру с «Ренном» (2:2). Официальная причина – грипп.
Валентен Эйссерик спас «Ниццу» от поражения голом на 81-й минуте.
Лидировавшая первую половину сезона «Ницца» опустилась на третье место чемпионата Франции, ее отставание от «Монако» достигло 5 очков.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia