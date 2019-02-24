«Валенсия» стала первой командой в истории Примеры с 15 ничьими после 25 туров

«Летучие мыши» установили национальный рекорд. Они свели вничью более половины сыгранных матчей сезона.

«Валенсия» не сумела обыграть «Леганес» в матче 25-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась вничью со счетом 1:1.

Для «летучих мышей» эта ничья стала уже 15-й в первых 25 турах нынешнего сезона чемпионата Испании. Команда Марселино Гарсии Тораля стала первой в истории испанской Примеры, показавшей такой результат.

«Валенсия», набрав 33 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. В игре 26-го тура «летучие мыши» на своем поле встретятся с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится в Валенсии на стадионе «Месталья» 3 марта и начнется в 22:45 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sport