«Валенсия» может выкупить Гонсалу Гуэдеша у «ПСЖ» за € 40 млн

Автор: Михаил Серебряков 0

Gonsalo Guedes

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Гуэдеш может продолжить карьеру в Испании. В нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в «Валенсии», может летом присоединиться к «летучим мышам» на постоянной основе.

Парижане будут готовы расстаться с португальцем в связи с необходимостью соответствовать финансовому фэйр-плей. Сумма трансфера оценивается в € 40 млн.

Родриго Гуэдеш, отец футболиста, выразил надежду, что переход хавбека в «Валенсию» на постоянной основе является интересом всех сторон, но при этом не исключил варианта, при котором игрок будет отдан испанскому клубу в ещё одну аренду на один или два сезона.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл 29 матчей в испанской Примере и отметился 4 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana
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