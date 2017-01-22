«Валенсия» интересуется хавбеком «Локомотива»

«Летучие мыши» после 18-ти туров идут на 15-м месте в Примере и активно ищут усиление, в том числе на российском рынке.

Испанские СМИ утверждают, что «Валенсия»заинтересована в переходе полузащитника «Локомотива» Делвина Ндинга. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги он сыграл девять матчей, сделал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

Также в активе Ндинга 44 матча и один гол за сборную Республики Конго. 28-летний футболист выступает за «железнодорожников» с лета 2015 года. Предыдущим клубом Ндинга был «Монако».

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»

Источник: Бомбардир.ру