«Валенсия» готова выкупить Дениса Черышева, РФС подал заявку на проведение финала ЛЧ, стал известен новый вице-президент «Монако». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Зенит-Арена

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 февраля.

1. Денис Черышев будет выкуплен «Валенсией» по окончании сезона

Руководство «Валенсии» готово заплатить «Вильярреалу» 7 млн евро за российского полузащитника.

2. Жена Икарди в полиции заявила, что получала сообщения с угрозами

Ванда Нара обратилась в полицию в связи с тем, что в ее машину был брошен камень.

3. В Аргентине прошла церемония прощания с погибшим Эмилиано Салой

Событие прошло в здании клуба «Сан-Мартин де Прогресо», где он начал карьеру.

4. РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов на «Газпром Арене»

«Газпром Арена» будет конкурировать за проведение финального матча с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

5. Новым вице-президентом «Монако» станет российский бизнесмен Олег Петров

Ранее этот пост занимал Вадим Васильев.

Фото:  Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гонсало Игуаин

УЕФА подтвердил возможность отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков, «Челси» отказался от покупки Гонсало Игуаина. Главные новости дня

Рекорд Сульшера, трансферные цели «Барселоны», Самедов перешел в «Крылья Советов». Главные новости дня

Салах

Салах — лидер гонки бомбардиров, представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов, де Йонг отказал «Барселоне». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 