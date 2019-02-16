«Валенсия» готова выкупить Дениса Черышева, РФС подал заявку на проведение финала ЛЧ, стал известен новый вице-президент «Монако». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 февраля.
1. Денис Черышев будет выкуплен «Валенсией» по окончании сезона
Руководство «Валенсии» готово заплатить «Вильярреалу» 7 млн евро за российского полузащитника.
2. Жена Икарди в полиции заявила, что получала сообщения с угрозами
Ванда Нара обратилась в полицию в связи с тем, что в ее машину был брошен камень.
3. В Аргентине прошла церемония прощания с погибшим Эмилиано Салой
Событие прошло в здании клуба «Сан-Мартин де Прогресо», где он начал карьеру.
4. РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов на «Газпром Арене»
«Газпром Арена» будет конкурировать за проведение финального матча с домашней ареной мюнхенской «Баварии».
5. Новым вице-президентом «Монако» станет российский бизнесмен Олег Петров
Ранее этот пост занимал Вадим Васильев.
Фото: Global Look Press