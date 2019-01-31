Вагнер покидает «Баварию», в «Зенит» едет хавбек «Бока Хуниорс». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 30 января.

1. Хавбека «Бока Хуниорс» Вильмара Барриоса сняли с клубного автобуса

Футболисту сообщили о переходе в «Зенит».

2. Сандро Вагнер покидает «Баварию»

Футболист переберется в «Тяньцзинь Тэда».

3. РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

Запрет начался после скандального перехода в «Краснодар» Подберезкин.

4. В 2018 году клубы потратили на трансферы более 7 миллиардов долларов

Это новый рекорд.

5. На побережье Франции нашли сиденья из пропавшего самолета Салы

Вероятнее всего, считают поисковики, это части самолета Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала.

Фото: Global Look Press

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