Вагнер покидает «Баварию», в «Зенит» едет хавбек «Бока Хуниорс». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 30 января.
1. Хавбека «Бока Хуниорс» Вильмара Барриоса сняли с клубного автобуса
Футболисту сообщили о переходе в «Зенит».
2. Сандро Вагнер покидает «Баварию»
Футболист переберется в «Тяньцзинь Тэда».
3. РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов
Запрет начался после скандального перехода в «Краснодар» Подберезкин.
4. В 2018 году клубы потратили на трансферы более 7 миллиардов долларов
Это новый рекорд.
5. На побережье Франции нашли сиденья из пропавшего самолета Салы
Вероятнее всего, считают поисковики, это части самолета Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала.
Фото: Global Look Press