Вагнер Лав: «Если Гинер позовет в ЦСКА — сразу приеду»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, который ныне играет за «Аланьяспор», готов вернуться в московский клуб. Бразилец сказал, что, если президент «армейцев» Евгений Гинер его позовет, он согласится без промедления.

Минувшим летом экс-нападающий ЦСКА, «Монако» и китайского «Шаньдун Лунэн» Вагнер Лав перешел в турецкий «Аланьяспор», только вышедший на тот момент в высший дивизион. Контракт рассчитан на два года, однако как заявил 32-летний бразилец, он до сих пор готов вернуться в ЦСКА.

«Где мои знаменитые косички? Они выпали (смеется). Я же немножко постарел, волосы выпадают вместе с косичками.

По словам Василия Березуцкого, из всех легионеров РФПЛ я остаеюсь самым-самым? Передайте Васе, что если он очень хочет, то я вернусь для того, чтобы снова работать с ним вместе. Ну а если серьезно, то если президент позовет ─ сразу приеду.

Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Но время мало что решает в таких отношениях. Так что повторю: если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедлений», — заявил Вагнер Лав.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, уходя в аренды в сезоне 2009/10, а также вернулся в клуб в 2013 году, после одного сезона в Бразилии. Контракт бразильца с «Аланьяспором» рассчитан на 2 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем