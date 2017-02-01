Бывший защитник «Спартака», «Локомотив» и сборной России Вадим Евсеев возглавит «Текстильщик» из Иваново. Команда выступает в ПФЛ.

«Амкар» на официальном сайте объявил, что после возвращения с турецкого сбора тренерский штаб команды покинул Вадим Евсеев. 41-летний специалист принял предложение возглавить ивановский «Текстильщик», выступающий в ПФЛ. После 16 туров иваноская команда идет на 7-й строчке в турнирной таблице зоны Запад.

«Мы благодарны Вадиму Валентиновичу за два года совместной работы. Его богатейший футбольный опыт помогал расти и развиваться нашим молодым игрокам, так что вклад Вадима Евсеева в успехи «Амкара» трудно переоценить. Вполне понятно, что специалисты такого уровня, как он, не могут не стремиться к самостоятельной работе. Поэтому мы с пониманием отнеслись к намерению Вадима Евсеева возглавить клуб из Иваново. Хочется поблагодарить его за все, что он сделал для «Амкара» и пожелать всяческих успехов в работе», — говорится в сообщении на официальном сайте пермского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Амкар»