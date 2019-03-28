Вадим Евсеев возглавил «Уфу», Люка Эрнандес стал игроком «Баварии», Иван Игнатьев продлил контракт с «Краснодаром». Главные новости дня   

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Люка Эрнандес

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 марта.

1. Вадим Евсеев возглавил «Уфу» 

Ранее «горожане» расторгли контракт с Дмитрием Кириченко.

2. Люка Эрнандес перешел в «Баварию»

Действующее соглашение между мюнхенцами и экс-защитником «Атлетико» начнет действовать с 1 июля 2019 года. 

3. Серхио Рамос повторил рекорд по победным матчам в сборной Испании 

Выигрыш над сборной Мальты (2:0) стал для игрока 121-м в составе национальной сборной. 

4. Жозе Моуринью может начать работу в одном из французских топ-клубов

Ранее португалец возглавлял клубы из чемпионатов трех стран «большой пятерки» — Англии, Испании и Италии. 

5. Иван Игнатьев продлил соглашение с «Краснодаром»

В клубе заявили, что все разногласия между руководством и игроком в прошлом. 

Фото: Global Look Press

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