Вадерий Карпин: «Дзюба — капитан? Ну, если в «Зените» считают, что нормально, — значит так и есть»

Валерий Карпин высказался о назначении Дзюбы капитаном «Зенита». Экс-тренер «Спартака» считает, что это нормальное явление.

«Решение Луческу сделать Дзюбу капитаном «Зенита»? Ну, если в «Зените» считают, что нормально, — значит так и есть. А почему нет-то? Люди внутри «Зенита» решили, что это правильное назначение. Ну и отлично! Вот вы считаете нормальным, что Карпин или Мостовой капитанили в «Сельте», Онопко — в других командах?

Да и то, что мы все не были воспитанниками злейшего врага вашей команды… Да какая разница?! Кого это вообще волнует?!

У нас в России вечно что-то придумывают. Придумывают, понимаете? Тот же Фигу переходит из «Барселоны» в «Реал» и становится капитаном Мадрида. Ничего, все довольны. Не спорю, фанаты «Барсы» до сих пор кидают в него свиные головы. А болельщики «Реала» не возмущались его капитанством. И что? Все нормально.

Стал Дзюба капитаном — здорово. Что в этом такого? Обычная, рутинная футбольная история, которую и обсуждать-то не стоит.

Вот я работал с Дзюбой. Может ли он быть капитаном? Может быть. Почему все решили, что Дзюба бездарный капитан? Еще раз говорю: наверняка Луческу выбрал его не просто так. Значит, считает, что у Дзюбы есть определенные качества. Вот и прекрасно! Хватит истерику на ровном месте устраивать», — рассказал Валерий Карпин.

После 17 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 5 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат