ВАДА обеспокоено отсутствием допинг-тестирования в испанском футболе

Всемирное антидопинговое агентство недовольно антидопинговым контролем в Испании. ВАДА выразило беспокойство по поводу того, что в первом и втором дивизионах чемпионата Испании вот уже почти год не осуществляется допинг-тестирование.

ВАДА надеялось на то, что ФИФА или УЕФА будут заниматься этим вопросом. Однако представители испанского агентства по защите здоровья в спорте (AEPSAD) отметили, что отсутствие допинг-контроля в испанском футболе в 2016 году обусловлено тем, что ФИФА и УЕФА отказались заключить соответствующее соглашение с AEPSAD, которое было объявлено не соответствующим кодексу ВАДА.

Утверждается, что в нынешнем сезоне в первом и втором дивизионах чемпионата Испании было сыграно 452 матча, и только в 57 случаях было осуществлено допинг-тестирование. Это означает, что лишь 3 из 1000 футболистов в Испании проходят тест на допинг-контроль.

Фото: официальный сайт WADA

Источник: BBC