В зимнее трансферное окно «Спартак» больше никого покупать не будет

СМИ стало известно, что московский «Спартак» завершил зимнюю трансферную кампанию. Но есть некоторые нюансы.

Руководство клуба считает нецелесообразным дальнейшие приобретения. Исключением могут стать обстоятельства, если кто-то из ведущих футболистов покинет клуб.

В это трансферное окно «Спартак» подписал двух футболистов из «Амкара». Голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикию. Также из «Локомотива» перешел бывший игрок «красно-белых» Александр Самедов. Еще «Спартак» усилил линию нападения. Из итальянского «Милана» перешел бразильский нападающий Луис Адриано.

Стоит отметить, что «красно-белые» продлили контракты с защитником Сальваторе Боккетти и сохранили у себя Квинси Промеса.

«Спартак» является лидером первой части чемпионата России. «Красно-белые» имею 40 очков, опережая «Зенит» на 5 баллов. Сейчас команда проводит сборы в ОАЭ.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: ФАН