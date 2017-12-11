В Жозе Моуринью была брошена коробка с молоком после манчестерского дерби

15 игроков и официальных представителей были вовлечены в потасовку в туннеле после манчестерского дерби. Микель Артета был замечен с кровью на лице, в Жозе Моуринью была брошена коробка с молоком. Также в дело шли удары и пластиковые бутылки.

Началось все того, что Моуринью направлялся в раздевалку «Сити», так как был недоволен празднованием гостевой команды. Менеджер приблизился к игроками МС, но был остановлен Эдерсоном, который заблокировал ему путь, схватив за руку. Как минимум один из тех, кто находился в раздевалке, бросил в Моуринью коробку с молоком. Другая врезалась в стену, частично запятнав серое пальто Моуринью и официальных лиц, которые были рядом. После чего Жозе ушел с сердитым видом.

В «Сити» же говорят, что именно Моуринью был инициатором конфликта, проникнув в раздевалку и накричав на Эдерсона, обвинив его в симуляции.

Фото: Global Look Press

Источник: Times