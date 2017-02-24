В «Зените» Мирча Луческу получает 4 миллиона евро в год

Стала известна заработная плата румынского тренера «Зенита» Мирчи Луческу в петербургском клубе. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, руководство сине-бело-голубых платит специалисту около 4 миллионов евро в год. Напомним, Луческу подписал контракт с «Зенитом» летом 2016 года. Соглашение рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на один сезон.

При 71-летнем специалисте команда с берегов Невы завоевала Суперкубок России. Перед возобновлением РФПЛ петербуржцы идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 5 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Ziare.com