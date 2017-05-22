В заявке сборной Чили Алексис Санчес — игрок «Баварии»

Автор: Никита Поляков 0

Санчес

Сборная Чили объявила заявку на Кубок конфедераций. Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес был представлен в ней, как игрок мюнхенской «Баварии».

В списке из 23-х футболистов каждый его член прикреплен к своему клубу. В первоначальной версии Алексис Санчес был представлен в качестве игрока «Баварии». Позже пресс-служба сборной исправила ошибку.

Заявка Чили

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к чилийскому нападающему.  Мюнхенский клуб готов выделить 60 миллионов евро на покупку 28-летнего форварда «канониров».

Напомним, в минувшем сезоне Санчес забил 29 голов и отдал 19 результативных передач в 50 играх всех турниров. Команда Арсена Венгера финишировала в турнирной таблице английской Премьер-лиги на пятом месте и впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер сборной Чили

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Санчес и Видаль

«Бавария» интересуется Алексисом Санчесом

Санчес

Алексис Санчес начал переговоры с «Баварией»

Реал - Барса

«Реал», «Барселона», «Бавария» и еще 11 клубов примут участие в International Champions Cup-2017

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 