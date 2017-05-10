В январе «Барселона» отказалась возвращать Дани Алвеса

Автор: Владимир Шевелев 1 Comments

Даниэл Алвес

В зимнее трансферное окно бразильский защитник Дани Алвес мог вернуться в Каталонию. Руководство «сине-гранатовых» приняло иное решение.

«Барселона» зимой решила не возвращать правого защитника «Ювентуса» Даниэла Алвеса. 34-летний бразилец не мог приспособиться к жизни в Турине и хотел вернуться в Барселону. Однако в каталонском клубе не стали даже рассматривать подобный вариант.

В четвертьфинале главного еврокубка туринцы всухую прошли «Барселону»(3:0, 0:0). Теперь «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, а Алвес поучаствовал во всех четырех голах клуба в полуфинале против «Монако». В текущем сезоне Дэни Алвес провел за «Юве» 29 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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