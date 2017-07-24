В «Вероне» подтвердили, что Кассано покинет клуб спустя восемь дней после заключения контракта

Автор: Евгений Морозов 0

Антонио Кассано

Президент «Вероны» Маурицио Сетти подтвердил, что нападающий Антонио Кассано покинет клуб. 35-летний итальянец во второй раз за неделю принял решение уйти из футбола, несмотря на контракт, заключенный с «Вероной» лишь восемь дней назад.

«Голова у этого парня работает неправильно, хотя он атлетичен и хорошо готов физически. Он покинет команду.

В общем-то, нельзя его обвинить в чем-то плохом. Очевидно, что он не может оставаться спокойным и здравомыслящим среди людей, и хочет находиться дома.

Сначала он говорит, а потом молчит. Это позор, потому что он делал все хорошо в профессиональном смысле», – сказал Сетти.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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