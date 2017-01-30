В услугах Сердара Азмуна заинтересован «Вильярреал»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Азмун

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. В подписании контракта с форвардом заинтересован «Вильярреал».

Испанский клуб рассматривает игрока как основного претендента в качестве усиления атакующей линии. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему иранцу проявляет «Бенфика» и дортмундская «Боруссия».

Предполагается, что испанцы для осуществления данного трансфера может продать Алешандре Пату. В текущем сезоне Азмун провел за ростовчан 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять голевых.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Роман Павлюченко забил свой сотый мяч в чемпионате России

Жозе Моуринью: «В бытность игроком Луис Энрике восхищал меня»

Сергей Семак

Сергей Семак может быть назначен главным тренером «Уфы»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 