В услугах Корентина Толиссо заинтересованы «Ювентус» и «Интер»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Толиссо

Хавбек «Лиона» Корентин Толиссо летом может перебраться в Серию А. В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

«Старая синьора» рассматривает француза в качестве замены полузащитнику Полю Погба, покинувшему туринцев в августе минувшего года ради «Манчестер Юнайтед». «Нерадзурри» также рассчитывают укрепить состав молодым перспективным футболистом.

Отмечается, что представители «Интера» присутствовали на матче 21-го тура Лиги 1 между «ткачами» и «Марселем» (3:1) с целью понаблюдать за полузащитником. Сумма вероятной сделки может составить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Толиссо принял участие в 28 поединках, записав на свой счет восемь голов и три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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