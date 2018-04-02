В Уфе болельщики-вандалы расписали надписями «Зенит» дома и остановки возле стадиона

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Болельщики

В преддверии матча «Уфа» — «Зенит» неизвестные лица оставили надписи на остановках общественного транспорта и фасадах жилых домов неподалеку от стадиона «Нефтяник», Данное событие произошло 31 марта, за день до игры.

По факту вандализма составлены соответствующие протоколы, заявление будет передано в правоохранительные органы. Надписи на остановках были удалены, в ближайшее время УЖХ Орджоникидзевского района также устранит надписи на фасадах жилых домов.

Причастные к вандализму понесут соответствующее наказание. Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт города Уфа

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