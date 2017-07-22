В твиттере появился аккаунт крыши арены «Санкт-Петербург»

«Зенит» удивил своих болельщиков перед игрой с «Рубином». Официальный профиль клуба ретвиттнул запись с аккаунта крыши стадиона «Санкт-Петербург».
Напомним, первая домашняя встреча сезона с казанцами пройдет при закрытой крыше.
Сегодня я буду закрыта.
— Крыша на Крестовском (@SpbRoof) July 22, 2017
Всем привет. Полчаса до игры. 📸 pic.twitter.com/MmDmfmBitm
— Крыша на Крестовском (@SpbRoof) July 22, 2017
Матч с «Зенитом» проходит в эти минуты. После первого тайма сине-бело-голубых проигрывают — 0:1.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер-аккаунт «Крыша на Крестовском»