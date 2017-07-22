В твиттере появился аккаунт крыши арены «Санкт-Петербург»

Автор: Дмитрий Темников 0

Стадион Крестовский

 «Зенит» удивил своих болельщиков перед игрой с «Рубином». Официальный профиль клуба ретвиттнул запись с аккаунта крыши стадиона «Санкт-Петербург».

Напомним, первая домашняя встреча сезона с казанцами пройдет при закрытой крыше.

Матч с «Зенитом» проходит в эти минуты. После первого тайма сине-бело-голубых проигрывают — 0:1.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер-аккаунт «Крыша на Крестовском»

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