В твиттере появился аккаунт крыши арены «Санкт-Петербург»

«Зенит» удивил своих болельщиков перед игрой с «Рубином». Официальный профиль клуба ретвиттнул запись с аккаунта крыши стадиона «Санкт-Петербург».

Напомним, первая домашняя встреча сезона с казанцами пройдет при закрытой крыше.

Сегодня я буду закрыта. — Крыша на Крестовском (@SpbRoof) July 22, 2017

Всем привет. Полчаса до игры. 📸 pic.twitter.com/MmDmfmBitm — Крыша на Крестовском (@SpbRoof) July 22, 2017

Матч с «Зенитом» проходит в эти минуты. После первого тайма сине-бело-голубых проигрывают — 0:1.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер-аккаунт «Крыша на Крестовском»