В тульский «Арсенал» могут перейти два игрока «Зенита»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лука Джорджевич

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил о возможном усилении команды. В Тулу могут перейти футболисты «Зенита» Ибрагим Цаллагов и Лука Джорджевич.

«Ряд футболистов могут пополнить состав «Арсенала» в том числе и эти два игрока. Конкретику можно ожидать до выходных», — сказал Балашов.

В прошлом сезоне Джорджевич провел в Премьер-Лиге за «Зенит» 10 матчей, забил один мяч и сделал одну передачу. Цаллагов сыграл 25 встреч, в которых отметился двумя голевыми пасами.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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