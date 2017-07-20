В тульский «Арсенал» могут перейти два игрока «Зенита»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил о возможном усилении команды. В Тулу могут перейти футболисты «Зенита» Ибрагим Цаллагов и Лука Джорджевич.

«Ряд футболистов могут пополнить состав «Арсенала» в том числе и эти два игрока. Конкретику можно ожидать до выходных», — сказал Балашов.

В прошлом сезоне Джорджевич провел в Премьер-Лиге за «Зенит» 10 матчей, забил один мяч и сделал одну передачу. Цаллагов сыграл 25 встреч, в которых отметился двумя голевыми пасами.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»