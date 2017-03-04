В «Томи» планируют рассчитаться с долгами до конца марта

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что клуб начал погашать задолженности по зарплате. Также он сообщил, что «Томь» рассчитывает полностью рассчитаться с футболистами к концу месяца.

«Ребята получили деньги. За сколько месяцев? Каждый по-разному. С теми футболистами, которые покинули «Томь», тоже рассчитались — с кем-то частично, с кем-то полностью. Надеемся, полностью погасим задолженности к концу марта», — заявил Киселев.

На этой неделе стало известно, что «Газпром нефть», являющийся спонсором томской команды, направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов.

Напомним, в первом туре после зимней паузы «Томь» уступила «Ростову» со счетом 0:6.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат