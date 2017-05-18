В «Суонси» рассчитывают подписать Джона Терри

Автор: Владимир Шевелев 0

Джон Терри

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент хочет укрепить оборону опытным защитником. Он заинтересован в капитане «Челси» Джоне Терри, чей контракт с лондонцами истекает грядущим летом и продлен не будет.

На следующей неделе Клемент намерен встретиться с 36-летним футболистом, чтобы обсудить возможный трансфер. Ранее Терри не исключил, что матч с «Сандерлендом», который состоится 21 мая, станет последним в его игровой карьере. В свою очередь Пол Клемент надеется, что хорошие отношение с футболистом, сохранившиеся после работы в «Челси», помогут ему переманить Джона.

В текущем сезоне Джон Терри провел за «Челси» 8 матчей в АПЛ и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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