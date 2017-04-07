В список номинантов на награду лучшему молодому футболисту Европы попали два россиянина

Итальянское издание «Tuttosport» объявило номинантов на ежегодную премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy. В список вошли 2 представителя России.

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, а также полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин вошли в число номинантов на премию Golden Boy. Данная награда вручается лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы.

Также на эту премию номинированы: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Люка Зидан («Реал»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Ренату Санчеш («Бавария»), Сергей Еременко («Басилья»), Усман Дембеле («Боруссия» Д), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и другие.

Действующим обладателем награды является Ренату Санчеш, выступающий за «Баварию». Ранее награду выигрывали такие известные футболисты, как Уэйн Руни, Лионель Месси. Рафаэль ван дер Варт, Сеск Фабрегас, Серхио Агуэро, Поль Погба, Рахим Стерлинг и другие.