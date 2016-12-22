В «Спартаке» Луис Адриано будет получать 4 миллиона евро в год

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Адриано

Переговоры между «Спартаком» и «Миланом» по поводу трансфера Луиса Адриано вышли на завершающую стадию. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По некоторым данным, покупка бразильца обойдётся красно-белым в 7 миллионов евро. А сам 30-летний форвард станет зарабатывать 4 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Серии А Адриано сыграл 7 матчей. Результативными действиями в составе «россонери» футболист не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.com

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