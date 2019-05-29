В совете директоров «Барселоны» не могут определиться с будущим Эрнесто Вальверде

Испанский тренер находится в подвешенном состоянии. Руководство клуба придерживается противоположных точек зрения.

В руководстве «Барселоны» возникли разногласия относительно дальнейшей судьбы главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

По информации СМИ, президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу хочет оставить специалиста на его посту и не считает его причиной провала в концовке минувшего сезона. Не так давно стороны продлили сотрудничество до лета 2020 года, и Бартомеу намерен сохранить тренера как минимум до этого срока.

Однако члены совета директоров «Барселоны» придерживаются более радикальной позиции. Они считают, что команде необходимы изменения на тренерском посту и настаивают на отставке главного тренера. Руководители также оказывают давление на Бартомеу, тем не менее, он настаивает на своем мнении.

Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года. В минувшем сезоне сине-гранатовые стали чемпионами Испании, однако уступили «Валенсии» в финале Кубка страны, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, несмотря на победу в первом матче с «Ливерпулем» со счетом 3:0.

Фото: Global Look Press

Источник: RAC1