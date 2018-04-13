В Сочи обсудят вопросы развития массового спорта в России

В Сочи с 26 по 28 апреля пройдет форум «Спорт и Россия». Дискуссия будет посвящена вопросам стратегии развития спортивной индустрии и инвестициям. Представители российского и мирового спортивного сообщества обсудят особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов и прогнозы чемпионата мира по футболу.

Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений в России. Официальный статус высокой социальной значимости является этому подтверждением. В первую очередь это проявляется в повышении роли государства и частного бизнеса в поддержке развития спорта и здорового образа жизни. И хотя эта задача долгосрочная, мы уже видим результаты.

Премия «Спорт и Россия-2018» празднует юбилей!

Так, по данным опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, с каждым годом все больше россиян занимаются спортом. За три года показатель вырос с 61% в 2015 г. до 79% в 2018 г. В последнее десятилетие самооценки состояния здоровья среди россиян заметно улучшились, а спортивный образ жизни приобретают все большую популярность. Но достаточно ли этого? Какие трудности еще предстоит решить? Ответ на этот и другие вопросы будут искать участники Форума «Спорт и Россия» 2018.

Участниками деловой программы будут ведущие российские и международные специалисты в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт и пр., среди которых:

— Сергей Пилосян, Директора департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи;

— Алексей Тищенко, российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России;

— Никита Минченко, Руководитель стадиона АНО «Оргкомитет «Россия 2018»;

— Глеб Пилявский, Представитель ФК «Спартак»;

— Oscar Pérez-Córdoba, Директор Форума по спортивному маркетингу EoroLatam; Руководитель инновационного спортивного агенства In Sports. Организационный комитет Сочи-2014, 2014 FIFA Бразилия

Модераторами выступят: исполнительный директор еженедельника «Футбол.Хоккей» Анатолий Волосов, член AIPS, вице-президент ФСЖР Александр Ухов, главный редактор Чемпионат.com Евгений Слюсаренко.

Каждый год организаторы мероприятия собирают на своей площадке звезд мирового спорта, государственных деятелей, перспективные спортивные клубы и первые лица компаний, считающие спорт не только частью корпоративной социальной ответственности, но и образом жизни.

В этом году среди почетных гостей премии будут: Брызгалова Анастасия — российская кёрлингистка, участница Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар, чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд; Евгений Алдонин — российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. Обладатель Кубка УЕФА; Александр Филимонов — советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России; Алексей Тищенко — российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008), чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров.

Форум проходит в рамках Ежегодной национальной Премии «Спорт и Россия» 2018, вручаемой за наиболее значимые достижения, направленные на формирование интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни. Ведущим Церемонии награждения выступит Юрий Розанов — российский спортивный телекомментатор, обладатель премии ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.

THERMOS RUS LLC выступит официальным партнером юбилейного форума и премии «Спорт и Россия». Компанию представит мастер спорта России международного класса, Яна Костенко. Официальный партнер Премии – курорт «Роза Хутор».

Источник: Форум «Спорт и Россия»

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