В Сочи не будет ограничений по въезду транспорта во время Кубка конфедераций и чемпионата мира

Ограничений въезда транспорта, на территорию Сочи во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018, не будет. Об этом заявил представитель мэрии.

«Решение об этом (не вводить ограничения) было принято на совещании в Минтранспорта РФ. Властям Сочи предложено реализовать комплекс организационных мер, предусмотренных планом управления перевозками, в частности предлагается более активно задействовать общественный транспорт и существующие выделенные полосы, оптимизировать движение пригородных поездов, в том числе за счет увеличения их количества, использовать перехватывающие парковки, а также установить дополнительные дорожные знаки с целью улучшения навигации в городе для автомобилистов», — рассказал представитель мэрии.

Стоит отметить, что власти Сочи для транспортного обслуживания Кубка конфедераций планируют закупить в лизинг 60 автобусов, еще 40 единиц автотранспорта передаст в аренду курорту Краснодар.

Ранее сообщалось, что администрация Краснодарского края предложила ограничить проезд по Сочи во время чемпионата мира.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС