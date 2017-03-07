В случае ухода Иско, Хамес Родригес продлит контракт с «Реалом»

Колумбийского полузащитника расстраивает недостаток игровой практики. Однако Родригес готов заключить новое соглашение с мадридским клубом.

Вероятность подписания нового контракта с Хамесом увеличится, если Иско, один из главных конкурентов 25-летнего колумбийца за место в составе, по окончании сезона покинет «Реал».

Соглашение Иско с «галактикос» рассчитано до лета 2018 года и, скорее всего, не будет продлено, тогда как срок контракта Хамеса с «Реалом» истекает в 2020 году.

Ранее прошла информация, что на Хамеса претендует «Интер».

Хамес Родригес перешел в «Реал» летом 2014. В нынешнем сезоне колумбиец провел 13 матчей в испанской Примере, забил два мяча и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS