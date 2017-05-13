В случае увольнения, «Рубин» выплатит Грасии около 10 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Хавьер Грасия

Клуб не устраивают текущие результаты. Главный тренер «Рубина» может покинуть Казань.

«Рубин» заплатит главному тренеру Хавьеру Грасии около 10 миллионов евро неустойки в случае его увольнения. Контракт тренера рассчитан еще на три сезона. Снижение суммы возможно лишь в том случае, если Грасия сам решит уйти в отставку. Ранее сообщалось, что «Рубин» может вернуть бывшего главного тренера Курбана Бердыева.

В нынешнем сезоне «Рубин» с 35 очками занимает девятое место в РФПЛ после 27 игр.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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