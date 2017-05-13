В случае увольнения, «Рубин» выплатит Грасии около 10 миллионов евро

Клуб не устраивают текущие результаты. Главный тренер «Рубина» может покинуть Казань.

«Рубин» заплатит главному тренеру Хавьеру Грасии около 10 миллионов евро неустойки в случае его увольнения. Контракт тренера рассчитан еще на три сезона. Снижение суммы возможно лишь в том случае, если Грасия сам решит уйти в отставку. Ранее сообщалось, что «Рубин» может вернуть бывшего главного тренера Курбана Бердыева.

В нынешнем сезоне «Рубин» с 35 очками занимает девятое место в РФПЛ после 27 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»