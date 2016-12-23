В случае увольнения Павла Врбы главным тренером «Анжи» станет Леонид Кучук

Автор: Антон Муша 0 Comments

Леонид Кучук

Белорусский специалист уже встретился с руководством дагестанского клуба в Москве и получил предварительное согласие.

Ранее стало известно, что нынешний тренер махачкалинцев Павел Врба может покинуть команду из-за разногласий между руководителями клуба. Сообщалось, что «Анжи» планирует пересмотреть клубную стратегию и сделать ставку на собственных воспитанников, продав большую часть лидеров команды.

Леонид Кучук известен в России по работе с «Локомотивом» и «Кубанью» с 2013 по 2015 годы.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Антон Муша

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