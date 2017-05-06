В случае работы в сборной Китая Йоахим Лев может получить 50 миллионов евро за два года

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может покинуть команду. В его услугах заинтересованы в Азии.

Руководство сборной Китая собирается пригласить Лева в ближайшее время. По мнению местной федерации футбола, именно немецкий специалист может привести Китай к большим футбольным победам. Возможная зарплата 57-летнего тренера на новом месте работы будет составлять 50 миллионов евро за два года.

Немецкую национальную команду Лев возглавил в 2008 году. Главное достижение специалиста на данном посту — победа на чемпионате мира-2014.

Фото: Global Look Press

Источник: AS