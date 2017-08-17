В случае прохода «Стяуа» в ЛЧ, тренер «Динамо» Бухарест пообещал надеть юбку

Главный тренер «Динамо» Бухарест Козмин Контра пообещал надеть юбку, если «Стяуа» обыграет «Спортинг» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Стяуа» показал хорошую игру в Лиссабоне. Но я хочу помочь им добиться лучшего результата. Я обещаю, что приду на пресс-конференцию в юбке, если они пройдут дальше в Лиге чемпионов», – сказал Контра.

Первый матч между «Стяуа» и «Спортингом» завершился со счетом 0:0.

Фото: Global Look Press

Источник: O Jogo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»