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В случае прохода «Стяуа» в ЛЧ, тренер «Динамо» Бухарест пообещал надеть юбку

Автор: Владимир Шевелев 2

Козмин Контра

Главный тренер «Динамо» Бухарест Козмин Контра пообещал надеть юбку, если «Стяуа» обыграет «Спортинг» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Стяуа» показал хорошую игру в Лиссабоне. Но я хочу помочь им добиться лучшего результата. Я обещаю, что приду на пресс-конференцию в юбке, если они пройдут дальше в Лиге чемпионов», – сказал Контра.

Первый матч между «Стяуа» и «Спортингом» завершился со счетом 0:0.

Фото: Global Look Press
Источник: O Jogo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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2 thoughts on “В случае прохода «Стяуа» в ЛЧ, тренер «Динамо» Бухарест пообещал надеть юбку

  1. Одевай штук восемь,чтобы быть настойщей цыганкой. И не мойся месяца два,чтобы пр запаху узнавали.

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  2. Одевай штук восемь юбок,чтобы быть настойщей цыганкой. И не мойся месяца два,чтобы пр запаху узнавали.

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