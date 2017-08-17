Главный тренер «Динамо» Бухарест Козмин Контра пообещал надеть юбку, если «Стяуа» обыграет «Спортинг» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Стяуа» показал хорошую игру в Лиссабоне. Но я хочу помочь им добиться лучшего результата. Я обещаю, что приду на пресс-конференцию в юбке, если они пройдут дальше в Лиге чемпионов», – сказал Контра.
Первый матч между «Стяуа» и «Спортингом» завершился со счетом 0:0.
Фото: Global Look Press
Источник: O Jogo
2 thoughts on “В случае прохода «Стяуа» в ЛЧ, тренер «Динамо» Бухарест пообещал надеть юбку”
Одевай штук восемь,чтобы быть настойщей цыганкой. И не мойся месяца два,чтобы пр запаху узнавали.
Одевай штук восемь юбок,чтобы быть настойщей цыганкой. И не мойся месяца два,чтобы пр запаху узнавали.