В случае прихода в «Интер» Антонио Конте выделят 400 миллионов евро на трансферы

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте может возглавить миланский «Интер». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Руководство «нерадзурри» планирует пригласить тренера «аристократов» на пост наставника команды уже летом. Контракт может быть подписан на 4 года, а зарплата итальянца будет составлять 15 миллионов евро в год. Более того, 47-летнему Конте будут выделены 400 миллионов евро на усиление команды.

В «Челси» Антонио пришел нынешним летом. Контракт с «синими» рассчитан еще на 2 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia