В случае перехода в «Ювентус» Джанлуиджи Доннарумма будет получать 10 миллионов евро в год

17-летний голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в другой итальянский клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.

Туринский «Ювентус» рассматривает вратаря в качестве замены 38-летнему Джанлуиджи Буффону. В ближайшее время руководство «старой синьоры» отправит красно-черным официальное предложение. Сумма возможного трансфера — 40 миллионов евро. Сам Доннарумма будет получать 10 миллионов евро в год.

За «россонери» Джанлуиджи выступает с 2015 года. В 47 матчах голкипер пропустил 49 мячей.

Фото: Global Look Press