В случае перехода в «Ювентус» Джанлуиджи Доннарумма будет получать 10 миллионов евро в год

Автор: Дмитрий Темников 1 Comments

Джанлуиджи Доннарумма

17-летний голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в другой итальянский клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.

Туринский «Ювентус» рассматривает вратаря в качестве замены 38-летнему Джанлуиджи Буффону.  В ближайшее время руководство «старой синьоры» отправит красно-черным официальное предложение. Сумма возможного трансфера — 40 миллионов евро. Сам Доннарумма будет получать 10 миллионов евро в год.

За «россонери» Джанлуиджи выступает с 2015 года. В 47 матчах голкипер пропустил 49 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.com
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One thought on “В случае перехода в «Ювентус» Джанлуиджи Доннарумма будет получать 10 миллионов евро в год

  1. Уведомление: В случае перехода в «Ювентус» Джанлуиджи Доннарумма будет получать 10 миллионов евро в год

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