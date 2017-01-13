В случае перехода в «Шандунь Лунэн» зарплата Блеза Матюиди составит 40 миллионов евро в год

Французский полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди может сменить команду в ближайшее время. Карьера футболиста будет продолжена в Китае.

«Шандунь Лунэн» готов сделать парижскому клубу официальное предложение по трансферу 29-летнего опорника. Команда китайской Суперлиги планирует подписать с футболистом двухлетний контракт. Ежегодно Матюиди будет получать 40 миллионов евро.

По действующему контракту соглашение между «ПСЖ» и игроком действует до лета 2018 года. Ранее столичный клуб предлагал полузащитнику подписать новый контракт на улучшенных условиях.

Фото: Global Look Press

Источник: TF1