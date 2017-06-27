В случае перехода в «МЮ» зарплата Неманьи Матича увеличится вдвое

Автор: Алена Груздева 0

В это межсезонье Неманья Матич может перейти из «Челси» в «Манчестер Юнайтед». Трансфер сулит футболисту существенную прибавку к окладу.

Будущее сербского полузащитника на «Стэмфорд Бридж» находится под большим вопросом. Лондонский клуб намерен приобрести Тьемуэ Бакайоко из «Монако», который может составить серьезную конкуренцию 28-летнему Матичу. «Челси» планирует отпустить серба в Манчестер за 40 млн фунтов евро, а 22-летнего Бакайоко приобрести за 35 млн. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо выказал желание видеть Матича в полузащите «красных дьяволов», а клуб готов предложить ему очень привлекательную зарплату в размере более чем 150 тысяч фунтов в неделю, что почти вдвое выше нынешнего оклада серба.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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