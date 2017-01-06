В случае перехода в «МЮ» Антуан Гризманн будет получать 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Французский футболист испанского «Атлетико» Антуан Гризманн может сменить команду. Переход может состояться ближайшим летом.

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с нападающим. Манкунианцы готовы платить Антуану 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В случае перехода в стан «красных дъяволов» 25-летний француз станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Стороны планируют заключить сделку в летнее трансферное окно.

В мадридском клубе Гризманн выступает с 2014 года. За это время нападающий выиграл Суперкубок Испании и вышел в финал Лиги чемпионов 2015/16.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun