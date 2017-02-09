В случае перехода в «Интер» Серхио Агуэро будет получать 300 тысяч евро в неделю

Руководство итальянского «Интера» планирует приобрести нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Миланцы готовы сделать футболисту выгодное предложение.

«Нерадзурри» готовы платить аргентинцу 300 тысяч евро в неделю. Пока неизвестно, какую сумму за данный трансфер «Интер» предложит английскому клубу. Ранее «горожане» заявили, что не будут расставаться со своим форвардом меньше, чем за 80 миллионов фунтов.

После прихода в «МС» Хосепа Гвардиолы 28-летний Агуэро потерял место в основном составе. Ранее в приобретении игрока были заинтересованы «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Милан».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express