В случае ничьей в матче Англия – Бельгия победитель группы будет определен по желтым карточкам

Сборные Англии и Бельгии сыграют в заключительном матче группового раунда ЧМ-2018. Обе команды одержали победы в двух стартовых турах и к очной игре подходят с 6 очками, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф.

В связи с тем, что у команд идентичны и дополнительные показатели (разница мячей 8:2), в случае ничьей в матче 3-го тура победитель группы G будет определен по сумме баллов fair play.

Пока лидируют англичане, так как имеют меньше желтых карточек (2-3).

Две лучших команды из этой группы выйдут в плей-офф на команды, занявшие первые места в группе H.

Фото: FIFA

Источник: еженедельник «Футбол»