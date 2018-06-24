В случае ничьей в матче Англия – Бельгия победитель группы будет определен по желтым карточкам

Автор: Евгений Морозов 0

Сборные Англии и Бельгии сыграют в заключительном матче группового раунда ЧМ-2018.  Обе команды одержали победы в двух стартовых турах и к очной игре подходят с 6 очками, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф.

В связи с тем, что у команд идентичны и дополнительные показатели (разница мячей 8:2), в случае ничьей в матче 3-го тура победитель группы G будет определен по сумме баллов fair play.

Пока лидируют англичане, так как имеют меньше желтых карточек (2-3).

Две лучших команды из этой группы выйдут в плей-офф на команды, занявшие первые места в группе H.

Фото: FIFA
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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