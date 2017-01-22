В случае невыхода в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» сократит зарплаты Поля Погба и Златана Ибрагимовича на 25%

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» предпримет радикальные меры, если по итогам сезона команда не выйдет в Лигу чемпионов. Об этом сообщают британские СМИ.

В том случае, если в чемпионате «МЮ» займет место ниже четвертого, руководство урежет зарплаты лидерам клуба — Полю Погба и Златану Ибрагимовичу. Их заработок уменьшиться на 25%.

В последний раз «красные дъяволы» выступали в групповом этапе ЛЧ в сезоне 2015/16. Тогда манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, заняв в своем квартете 3-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

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Дмитрий Темников
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