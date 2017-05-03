В случае чемпионства «Спартака» игра за Суперкубок России будет перенесена с «ВЭБ Арены» на «Локомотив»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Матч Суперкубка России может состояться не на «ВЭБ Арене». Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Стадионы ЦСКА и «Локомотива» – основные варианты для проведения Суперкубка. Собирались провести игру на «ВЭБ Арене», ведь руководство ЦСКА изъявило желание и очень хотело провести встречу на своем поле. Но уже тогда было принято решение:– в случае чемпионства «Спартака» матч проведем на стадионе «Локомотив»: всем известны непростые взаимоотношения между фанатами армейцев и спартаковцев. На это не повлияет триумф красно-зеленых в Кубке России», — заявил Прядкин.

Вчера «Локомотив» завоевал национальный Кубок страны, обыграв «Урал» — 2:0. Игра за Суперкубок запланирована на 14 июля.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-экспресс

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