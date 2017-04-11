В следующем сезоне Сергей Семак может возглавить «Зенит»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак по окончании нынешнего сезона может вернуться в «Зенит». Экс-полузащитника сборной России рассматривают на пост главного тренера петербургского клуба.

По имеющейся информации, между «Уфой» и «Зенитом» уже существует договоренность, согласно которой «Уфа» беспрепятственно отпустит Сергея Семака к сине-бело-голубым. Перед тем, как отпустить Семака в «Уфу», руководство «Зенита» договорилось со своими коллегами из башкирского клуба о том, что те не будут препятствовать возвращению специалиста в случае появления вакансии главного тренера.

Как сообщается, прошлым летом Семака рассматривали на пост главного тренера «Зенита». Однако отсутствие опыта самостоятельной работы помешало ему всерьез конкурировать с другими кандидатами.

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное Агентство Новостей