В следующем сезоне бюджет «Динамо» будет сокращен более, чем на 60 процентов

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что решение о покупке акций «Динамо» у ВТБ будет принято на экстренном заседании 29 декабря. Также он отметил, что в следующем году «бело-голубые» не могут рассчитывать на дорогостоящие приобретения.

«Рассматривали предложение ВТБ о продаже ЦС «Динамо» 74,5 процентов акций футбольного клуба. Вопрос сложный, комплексный, занял много времени. Основной вопрос был связан с тем, что в случае приобретения ЦС получает 99 с лишним процентов ФК «Динамо» и несет полностью ответственность за клуб. Чтобы нести ответственность, любая организация должна понимать все обязательства и как она будет их выполнять. В том числе и по текущей задолженности, по кредитам, по содержанию команды на следующие годы.

Поскольку в футболе не очень принято раскрывать бюджеты, могу сказать, что его планируется сократить по сравнению с прошлым годом более чем на 60 процентов. Безусловно, в этих условиях вопрос приобретения дорогостоящих игроков стоять не будет.

Вопрос комплексно обсуждался. В ряде вопросов, которые стояли накануне, удалось сблизить позиции и решить. Остались вопросы с кредитом и долгом кипрской компании.

Мы намерены провести экстренное заседание 29 декабря, на котором и должны принять окончательное решение. Сегодня оно не было принято. Но предложение не отклонено. Есть вопросы, которые нужно решить совместно с ВТБ, киприотами и ЦС «Динамо» – тремя сторонами.», — заявил председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский