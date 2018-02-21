В сезоне-2018/19 Российская футбольная премьер-лига будет иметь новый логотип

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) обновит бренд с сезона-2018/19, лига точно сменит логотип и обсуждает вариант с корректировкой названия. Об этом сообщил директор по стратегии и развитию лиги Евгений Савин.

Как рассказал Савин, лига завершила стратегический этап процесса ребрендинга, на котором определилась с ключевыми вопросами — целевой аудиторией и своим обновленным образом.

«Однозначно освежим логотип, планируем сделать его более доступным современной аудитории. В ближайшее время завершится тендер на разработку визуальных атрибутов, привлечены десять компаний. В планах — запустить бренд с нового сезона», — сообщил Евгений.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в Китае, на «Камп Ноу» состоялась презентация Филиппе Коутиньо. Главные новости дня

Сергей Прядкин

Сергей Прядкин: «Ведется работа по разрешению продажи пива на стадионах»

Контрольный матч. Россия — Аргентина — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 11 ноября 2017 г.

Матиас Краневиттер: «Я был удивлен качеством игры блондина с восьмым номером из «Краснодара» 

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 