В сезоне-2018/19 Российская футбольная премьер-лига будет иметь новый логотип

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) обновит бренд с сезона-2018/19, лига точно сменит логотип и обсуждает вариант с корректировкой названия. Об этом сообщил директор по стратегии и развитию лиги Евгений Савин.

Как рассказал Савин, лига завершила стратегический этап процесса ребрендинга, на котором определилась с ключевыми вопросами — целевой аудиторией и своим обновленным образом.

«Однозначно освежим логотип, планируем сделать его более доступным современной аудитории. В ближайшее время завершится тендер на разработку визуальных атрибутов, привлечены десять компаний. В планах — запустить бренд с нового сезона», — сообщил Евгений.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС