В сезоне 2017/2018 в Бундеслиге появится первая женщина-судья

Немецкий футбольный союз назначил Бибиану Штайнхаус одним из судей следующего сезона Бундеслиги. Штайнхаус станет первой женщиной-рефери в высшем дивизионе Германии.

Бибиана Штайнхаус станет первой женщиной-рефери в истории высшего чемпионата Германии. 38-летняя Бабиана работает полицейским в Ганновере и по совместительству судит футбольные матчи.

«Судейство в Бундеслиге всегда было моей мечтой. Тот факт, что она сбылась, делает меня невероятно счастливой», — прокомментировала свое назначение Штайнхаус.

Бибиана судила матчи Второй Бундеслиги, Кубка Германии, матчи Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, а также выходила на поле в качестве главного рефери в финале женской Лиги чемпионов.

Список рефери-новичков высшего чемпионата Германии дополнили еще три человека: Мартин Петерсен (Штутгарт), Свен Яблонски (Бремен) и Серен Штокс (Велен).

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker