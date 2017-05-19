В сезоне 2017/2018 в Бундеслиге появится первая женщина-судья

Автор: Лидия Дидык 0

Штайнхаус

Немецкий футбольный союз назначил Бибиану Штайнхаус одним из судей следующего сезона Бундеслиги. Штайнхаус станет первой женщиной-рефери в высшем дивизионе Германии.

Бибиана Штайнхаус станет первой женщиной-рефери в истории высшего чемпионата Германии. 38-летняя Бабиана работает полицейским в Ганновере и по совместительству судит футбольные матчи.

«Судейство в Бундеслиге всегда было моей мечтой. Тот факт, что она сбылась, делает меня невероятно счастливой», — прокомментировала свое назначение Штайнхаус.

Бибиана судила матчи Второй Бундеслиги, Кубка Германии, матчи Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, а также выходила на поле в качестве главного рефери в финале женской Лиги чемпионов.

Список рефери-новичков высшего чемпионата Германии дополнили еще три человека: Мартин Петерсен (Штутгарт), Свен Яблонски (Бремен) и Серен Штокс (Велен).

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

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