В сети появился трейлер фильма с участием Дмитрия Сычева

Автор: Лидия Дидык 0

ЧМ-18

В сети появился трейлер фильма «Тренер». В картине снялись Алан Гатагов и Дмитрий Сычев. 

«Тренер» выйдет в апреле 2018 года, в преддверии чемпионата мира-2018 в России. Фильм — режиссерский дебют Данилы Козловского. Он же исполнил в картине главную роль — бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова.

Съемки фильма прошли в Москве, Краснодаре и Новороссийске на лучших российских стадионах, включая «Краснодар», «Открытие Арена», «Арена Химки» и других. В картине кроме того появятся двое известных футболистов: Алан Гатагов и Дмитрий Сычев.

Фото: Global Look Press
Источник: YouTube

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