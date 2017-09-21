В сети появился трейлер фильма с участием Дмитрия Сычева

В сети появился трейлер фильма «Тренер». В картине снялись Алан Гатагов и Дмитрий Сычев.

«Тренер» выйдет в апреле 2018 года, в преддверии чемпионата мира-2018 в России. Фильм — режиссерский дебют Данилы Козловского. Он же исполнил в картине главную роль — бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова.

Съемки фильма прошли в Москве, Краснодаре и Новороссийске на лучших российских стадионах, включая «Краснодар», «Открытие Арена», «Арена Химки» и других. В картине кроме того появятся двое известных футболистов: Алан Гатагов и Дмитрий Сычев.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube