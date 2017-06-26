В интернет просочились фотографии новой формы «Спартака». Клуб отказался от классической полосы на груди.

В сети появились фотографии новой формы «Спартака». Отметим, что и домашний, и гостевой вариант выполнены без классической полосы на груди. Эмблема клуба находится слева, а не посередине. На внутренней стороне воротника: «Мы все одной крови».

С фотографиями новой формы можно ознакомиться по ссылке

Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. В следующем сезоне красно-белые будут участвовать в Лиге чемпионов.