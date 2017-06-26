В сети появились фотографии новой формы «Спартака»

Автор: Вадим Павлов 0

РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Томь» — 1:0. Москва. «Открытие Арена». 6 мая 2017 г.

В интернет просочились фотографии новой формы «Спартака». Клуб отказался от классической полосы на груди.

В сети появились фотографии новой формы «Спартака». Отметим, что и домашний, и гостевой вариант выполнены без классической полосы на груди. Эмблема клуба находится слева, а не посередине. На внутренней стороне воротника: «Мы все одной крови».

С фотографиями новой формы можно ознакомиться по ссылке

Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. В следующем сезоне красно-белые будут участвовать в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Footyheadlines

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Локомотив, Дмитрий Лоськов

Первый матч Лоськова, финалисты Лиги чемпионов и покупка Луиса Адриано. Главные новости дня

Промес

Квинси Промес принял решение остаться в «Спартаке» до зимы

Врач «Спартака» Лю Хуншэн уйдет из клуба

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 